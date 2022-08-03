Известный не только за счет выдающегося актерского мастерства, но и кулинарного таланта Дмитрий Назаров в компании с неподражаемым Дмитрием Нагиевом ожидают вашего внимания в комедийном сериале под названием «Кухня». Сериал «Кухня» 1 сезон смотреть онлайн бесплатно вы можете уже сейчас на сервисе Wink!



Недостаточно опытный, но молодой и энергичный повар Максим, подает большие надежды и намерен добиться большего – как минимум, ему нужно покорить Москву. Он устраивается на работу в престижном ресторане, принадлежащем человеку, не нуждающемуся в представлении. Руководителем здешней кухни выступает Баринов – специфическая, но необычайно талантливая персона. В руках у Виктора Баринова даже обыкновенный картофель может превратиться в шедевр кулинарии, поэтому и у ресторана такое большое число посетителей. Кстати говоря, со многими из них уже лично знаком сам Баринов.



В основной роли сериала «Кухня» выступает Марк Богатырев, известный зрителю по фильму «Ненасытные». Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко, принимавший непосредственное участие в работе над фильмом «О чем говорят мужчины» и проектом «Большая разница». 1 сезон сериала «Кухня» смотреть в хорошем качестве можно на сайте Wink!

