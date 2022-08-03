Кухня (сериал, 2016) сезон 6 смотреть онлайн
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Кухня
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Сезон 6 Серия 5Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 6Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 7Бесплатно
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Сезон 6 Серия 8Бесплатно
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Сезон 6 Серия 9Бесплатно
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Сезон 6 Серия 10Бесплатно
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Сезон 6 Серия 11Бесплатно
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Сезон 6 Серия 12Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 13Бесплатно
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Сезон 6 Серия 14Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 15Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 16Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 17Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 18Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 19Бесплатно
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Кухня
Сезон 6 Серия 20Бесплатно
О сериале
Финал рейтингового комедийного сериала «Кухня» расставит все точки над i и завершит многочисленные сюжетные линии, не дававшие поклонникам покоя. С кем останется Катя? Воссоединятся ли Вика и Макс? Женится ли Нагиев? Получит ли «Виктор» звезду Мишлен? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если будете все серии комедии «Кухня» 6 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.
В бутик-отеле «Элеон» полным ходом идет подготовка к роскошной свадьбе Нагиева и Элеоноры. Накануне торжества в гостиницу приезжает Кристина, и у жениха пробуждаются ностальгические чувства к бывшей жене. Тем временем в сериал возвращается Денис, полный решимости вернуть Катю, которой уже успел сделать предложение Никита. Пока красавица-повар терзается муками выбора, Денис умудряется угодить в другой любовный треугольник благодаря Свете. Другие персонажи тоже не отстают. Лёва знакомит Гулю с мамой (Людмила Максакова). Настя и Костя отмечают годовщину свадьбы, а Елена Павловна и Виктор Петрович наконец-то женятся. Правда, перед этим одиозному шефу придется побывать в коме и побороться за звезду Мишлен.
Сбудется ли заветная мечта Баринова, вы поймете, если будете смотреть онлайн комедию «Кухня» 6 сезон в хорошем качестве.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Режиссёр
Антон
Федотов
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актриса
Юлия
Такшина
- Актриса
Елена
Подкаминская
- ММАктриса
Марина
Могилевская
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- Сценарист
Игорь
Тудвасев
- Сценарист
Димитрий
Ян
- Сценарист
Павел
Данилов
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ККМонтажёр
Константин
Кравцов
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- СВМонтажёр
Сергей
Васильев
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- Оператор
Сергей
Дышук
- ДПОператор
Денис
Панов
- Композитор
Иван
Канаев