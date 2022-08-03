Финал рейтингового комедийного сериала «Кухня» расставит все точки над i и завершит многочисленные сюжетные линии, не дававшие поклонникам покоя. С кем останется Катя? Воссоединятся ли Вика и Макс? Женится ли Нагиев? Получит ли «Виктор» звезду Мишлен? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если будете все серии комедии «Кухня» 6 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.



В бутик-отеле «Элеон» полным ходом идет подготовка к роскошной свадьбе Нагиева и Элеоноры. Накануне торжества в гостиницу приезжает Кристина, и у жениха пробуждаются ностальгические чувства к бывшей жене. Тем временем в сериал возвращается Денис, полный решимости вернуть Катю, которой уже успел сделать предложение Никита. Пока красавица-повар терзается муками выбора, Денис умудряется угодить в другой любовный треугольник благодаря Свете. Другие персонажи тоже не отстают. Лёва знакомит Гулю с мамой (Людмила Максакова). Настя и Костя отмечают годовщину свадьбы, а Елена Павловна и Виктор Петрович наконец-то женятся. Правда, перед этим одиозному шефу придется побывать в коме и побороться за звезду Мишлен.



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