В продолжении хитового сериала СТС «Кухня» Максу придется сменить поварской колпак на форму официанта, шефу смириться с новыми веяниями в кулинарии, а Нагиеву развестись с женой. За развитием событий вы можете следить совершенно бесплатно, когда будете все серии «Кухня» 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.



На посту официанта Лавров продолжает конфликтовать с бывшим парнем Саши Ильей, который постоянно вставляет ему палки в колеса. Но, конечно, больше всего Максима заботит Вика, которую он всеми силами пытается вернуть. Тем временем внимания Виктории начинает добиваться и Нагиев, которому все-таки пришлось развестись с Кристиной, по-прежнему претендующей на заведение. Кому же достанется «Клод Моне»? Кроме того, вас ждет знакомство с новыми героями, в числе которых специалист по молекулярной кухне Катя, пришедшая на работу в «Клод Моне» наперекор отцу и шефу Виктору Баринову. Грядут перемены и в отношениях еще одной яркой пары проекта — Кости и Насти, которые готовятся пожениться и стать молодыми родителями.



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