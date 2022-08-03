Комедийный ситком с Дмитрием Нагиевым и Еленой Подкаминской от создателей «О чем говорят мужчины». Максим Лавров по счастливой случайности устраивается поваром в модный ресторан Москвы. Для провинциального парня из Воронежа, мечтающего о карьере шеф-повара, это становится первым шагом на пути к мечте. Однако для начала ему необходимо добиться доверия и расположения Баринова, своенравного шеф-повара Claude Monet. Страсти накаляются и за пределами кухни — накануне первого рабочего дня Максим провел ночь с Викторией Гончаровой, арт-директором ресторана. Сможет ли Лавров достичь успеха и в карьере, и в любви? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Кухня», — все сезоны онлайн доступны на видеосервисе Wink уже сейчас!

