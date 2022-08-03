Кухня. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Кухня
2-й сезон
11-я серия
9.52013, Кухня. Сезон 2. Серия 11
Комедия16+

Кухня (сериал, 2013) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Комедийный ситком с Дмитрием Нагиевым и Еленой Подкаминской от создателей «О чем говорят мужчины». Максим Лавров по счастливой случайности устраивается поваром в модный ресторан Москвы. Для провинциального парня из Воронежа, мечтающего о карьере шеф-повара, это становится первым шагом на пути к мечте. Однако для начала ему необходимо добиться доверия и расположения Баринова, своенравного шеф-повара Claude Monet. Страсти накаляются и за пределами кухни — накануне первого рабочего дня Максим провел ночь с Викторией Гончаровой, арт-директором ресторана. Сможет ли Лавров достичь успеха и в карьере, и в любви? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Кухня», — все сезоны онлайн доступны на видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кухня»