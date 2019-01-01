9.42019, The Walking Dead
Ужасы, Триллеры18+
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Ходячие мертвецы (сериал, 2019) сезон 11 серия 5 смотреть онлайн
Сюжет
Культовый американский сериал в жанре зомби-апокалипсиса. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на мест�о, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ГНРежиссёр
Грег
Никотеро
- МЕРежиссёр
Майкл
Е. Сатраземис
- ДБРежиссёр
Дэвид
Бойд
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- Актёр
Норман
Ридус
- Актриса
Мелисса
Сюзанн МакБрайд
- Актриса
Лорен
Кохэн
- КСАктриса
Кристиан
Серратос
- ДМАктёр
Джош
Макдермитт
- Актриса
Данай
Гурира
- СГАктёр
Сет
Гиллиам
- Актёр
Эндрю
Линкольн
- РМАктёр
Росс
Маркванд
- Актёр
Чендлер
Риггз
- СХСценарист
Сет
Хоффман
- ГМСценарист
Глен
Маззар�а
- ИТСценарист
Ивэн
Т. Рейли
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ДМПродюсер
Денис
М. Хут
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- ДФХудожник
Даг
Фик
- Г«Художник
Грэм
«Грэйс» Уолкер
- ДШХудожник
Джефф
Шоен
- МДХудожник
Марек
Добровольски
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- МЕОператор
Майкл
Е. Сатраземис
- РШОператор
Ронн
Шмидт
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири