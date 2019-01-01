Ходячие мертвецы. Сезон 11. Серия 5
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы
11-й сезон
5-я серия
9.42019, The Walking Dead
Ужасы, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Ходячие мертвецы (сериал, 2019) сезон 11 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Культовый американский сериал в жанре зомби-апокалипсиса. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на место, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.

Сериал Ходячие мертвецы 11 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»

Всё