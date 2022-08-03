Ходячие мертвецы. Сезон 11. Серия 16
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы
11-й сезон
16-я серия
9.52021, The Walking Dead
Ужасы, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ходячие мертвецы (сериал, 2021) сезон 11 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон

О сериале

Культовый американский сериал в жанре зомби-апокалипсиса. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на место, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»