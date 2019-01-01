Ходячие мертвецы (сериал, 2019) сезон 11 серия 24 смотреть онлайн

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Эпическая сага о выживании в мире зомби-апокалипсиса подходит к финалу! Смотрите 11 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.



Финальный одиннадцатый сезон, разделенный на три части, готовит общине Александрии новые столкновения с другими поселениями и нашествия ходячих. Дэрилу и Кэролл, Мэгги и Нигану предстоит найти для себя и своей группы место в пугающей реальности, где люди опасны не меньше мертвецов и стихийных бедствий.



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