Ходячие мертвецы. Сезон 11. Серия 20
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы
11-й сезон
20-я серия
9.42019, The Walking Dead
Ужасы, Фантастика18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ходячие мертвецы (сериал, 2019) сезон 11 серия 20 смотреть онлайн

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Сюжет

Эпическая сага о выживании в мире зомби-апокалипсиса подходит к финалу! Смотрите 11 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

Финальный одиннадцатый сезон, разделенный на три части, готовит общине Александрии новые столкновения с другими поселениями и нашествия ходячих. Дэрилу и Кэролл, Мэгги и Нигану предстоит найти для себя и своей группы место в пугающей реальности, где люди опасны не меньше мертвецов и стихийных бедствий.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»