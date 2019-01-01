Ходячие мертвецы. Сезон 11. Серия 1
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы
11-й сезон
1-я серия
9.42019, The Walking Dead
Ужасы, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ходячие мертвецы (сериал, 2019) сезон 11 серия 1 смотреть онлайн

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Сюжет

Культовый американский сериал в жанре зомби-апокалипсиса. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на место, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»