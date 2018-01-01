Фильмы про первую любовь
Нежное чувство: коллекция фильмов о первой любви, которая запоминается на всю жизнь

Постер к фильму Лед 3 2024
9.5

Лед 3

2024, 134 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рождественский дом 2024
7.9

Рождественский дом

2024, 75 мин
Постер к фильму Париж. Все включено 2023
8.3

Париж. Все включено

2023, 104 мин
Постер к фильму Страна Саша 2022
8.2

Страна Саша

2022, 82 мин
Постер к фильму Велга 2022
7.2

Велга

2022, 78 мин
Постер к фильму Море волнуется раз 2021
6.2

Море волнуется раз

2021, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вечность между нами 2020
8.5

Вечность между нами

2020, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму После 2019
9.1

После

2019, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму В метре друг от друга 2019
9.5

В метре друг от друга

2019, 111 мин
Постер к фильму Так близко к горизонту 2019
9.0

Так близко к горизонту

2019, 112 мин
Постер к фильму Любовь важна 2019
8.4

Любовь важна

2019, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страсть, любовь и стволы 2019
7.7

Страсть, любовь и стволы

2019, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Когда приходит любовь 2019
8.0

Когда приходит любовь

2019, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Грэйс и Джо. История любви 2018
8.8

Грэйс и Джо. История любви

2018, 106 мин
Постер к фильму Этим летом 2018
7.3

Этим летом

2018, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Помешанный на времени 2018
8.0

Помешанный на времени

2018, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Красавица для чудовища 2017
8.3

Красавица для чудовища

2017, 114 мин
Постер к фильму Хороший мальчик 2016
8.5

Хороший мальчик

2016, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму С любовью, Рози 2014
9.3

С любовью, Рози

2014, 98 мин
Постер к фильму Воспоминания о будущем 2014
8.9

Воспоминания о будущем

2014, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лучшее во мне 2014
9.3

Лучшее во мне

2014, 112 мин
Бесплатно
Постер к фильму Класс коррекции 2014
8.1

Класс коррекции

2014, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ромео и Джульетта 2013
9.1

Ромео и Джульетта

2013, 113 мин
Постер к фильму Королевство полной луны 2012
8.1

Королевство полной луны

2012, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Джейн Эйр 2011
9.2

Джейн Эйр

2011, 115 мин
Постер к фильму Дорогой Джон 2010
8.9

Дорогой Джон

2010, 103 мин
Бесплатно
Постер к фильму Реальная любовь 2003
8.9

Реальная любовь

2003, 129 мин
Постер к фильму Спеши любить 2002
9.4

Спеши любить

2002, 97 мин
Постер к фильму Все наоборот 1981
8.8

Все наоборот

1981, 65 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бум 1980
9.2

Бум

1980, 106 мин
Постер к фильму Вам и не снилось... 1980
9.7

Вам и не снилось...

1980, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мальчик и девочка 1968
8.4

Мальчик и девочка

1968, 69 мин
Бесплатно