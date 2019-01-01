В метре друг от друга (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
«В метре друг от друга» — фильм о влюбленности двух подростков, страдающих опасным для жизни заболеванием. Актриса из «Белого лотоса» и «Сплита» Хейли Лу Ричардсон в роли Стеллы в мелодраме от продюсера «Ветреной реки».
С детства Стелла проводит большую часть времени в больнице, следуя строгому распорядку и правилам: ей необходимо ежедневно контролировать состояние свое здоровья. Мир девушки переворачивается с ног на голову, когда она встречает Уилла, обаятельного юношу с диагнозом, как у нее. Вскоре между ними возникает влечение, но из-за риска инфекции они должны держаться на расстоянии пяти футов друг от друга. Бунтарь Уилл не готов соблюдать запреты и начинает искать способы сблизиться со Стеллой...
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Информация
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джастин
Бальдони
- ХЛАктриса
Хейли
Лу Ричардсон
- КСАктёр
Коул
Спроус
- Актёр
Мойзес
Ариас
- КХАктриса
Кимберли
Хеберт Грегори
- ПКАктриса
Парминдер
К. Награ
- КФАктриса
Клэр
Форлани
- ЭБАктриса
Эмили
Бальдони
- СЭАктриса
Синтия
Эванс
- БОАктёр
Бретт
Остин Джонсон
- ДБПродюсер
Джастин
Бальдони
- КШПродюсер
Кэти
Шульман
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ФДОператор
Фрэнк
Дж. ДеМарко
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер