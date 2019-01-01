В метре друг от друга (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

«В метре друг от друга» — фильм о влюбленности двух подростков, страдающих опасным для жизни заболеванием. Актриса из «Белого лотоса» и «Сплита» Хейли Лу Ричардсон в роли Стеллы в мелодраме от продюсера «Ветреной реки».



С детства Стелла проводит большую часть времени в больнице, следуя строгому распорядку и правилам: ей необходимо ежедневно контролировать состояние свое здоровья. Мир девушки переворачивается с ног на голову, когда она встречает Уилла, обаятельного юношу с диагнозом, как у нее. Вскоре между ними возникает влечение, но из-за риска инфекции они должны держаться на расстоянии пяти футов друг от друга. Бунтарь Уилл не готов соблюдать запреты и начинает искать способы сблизиться со Стеллой...



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