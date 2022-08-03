Когда приходит любовь (фильм, 2019) смотреть онлайн

Когда приходит любовь
8.02019, The one you love
Мелодрама85 мин18+

О фильме

История начинается с отношений Дэни и Алекса, которые встречаются с 10 класса. Но Дэни решила следовать своей мечте, поступив в университет в Англии. Алекс сомневаться в их любви, которая будет разлучена на долгие годы. После разрыва Дэни пытается начать новую жизнь в университете в Англии и встречает Дэнни, молодого человека, изменившего еe взгляд на жизнь. Кого выберет Дэни – старую или новую любовь?

Страна
Таиланд
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

