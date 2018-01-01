Фильмы о людях с инвалидностью
Безграничные возможности: истории о людях, которые занимаются спортом, любят, путешествуют и даже выживают в фильмах ужасов несмотря ни на что.
8.5
Догмен
2023, 105 мин
7.6
Крецул
2023, 100 мин
7.6
Немая ярость
2023, 99 мин
Бесплатно
6.0
Неестественный отбор
2023, 92 мин
8.7
Танцевать под дождем
2023, 66 мин
8.5
Почти как все
2022, 99 мин
9.5
Паралимпиец
2022, 119 мин
8.5
Юра дворник
2023, 88 мин
8.4
На выдохе
2021, 97 мин
7.9
Игра в камешки
2020, 102 мин
Бесплатно
8.7
Половинка меня
2020, 104 мин
Бесплатно
8.8
Нормальный только я
2021, 94 мин
8.9
Триумф
2021, 96 мин
Бесплатно
9.1
Боец без правил
2021, 84 мин
9.0
Особенные
2019, 108 мин
Бесплатно
8.8
Что гложет Гилберта Грейпа?
1993, 112 мин
Бесплатно
8.7
Мой брат — супергерой!
2019, 98 мин
7.2
Бешенство
2019, 83 мин
Бесплатно
9.0
Любовь вслепую
2017, 101 мин
Бесплатно
8.4
Мужчины со слабостями
2019, 102 мин
8.6
Жизнь задом наперед
2007, 88 мин
9.1
Тэмпл Грандин
2010, 104 мин
8.6
Тронутые
2014, 96 мин
9.0
1+1: Голливудская история
2018, 118 мин
8.9
Апгрейд
2018, 96 мин
9.5
Со дна вершины
2017, 106 мин
Бесплатно
8.4
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
2017, 86 мин
Бесплатно
8.9
Дыши ради нас
2017, 112 мин
9.2
Не/смотря ни на что
2017, 106 мин
9.1
Любовь с ограничениями
2016, 98 мин
Бесплатно
7.8
Игры судьбы
2020, 96 мин
8.1
Класс коррекции
2014, 88 мин
Бесплатно