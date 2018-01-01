Фильмы о людях с инвалидностью
Безграничные возможности: истории о людях, которые занимаются спортом, любят, путешествуют и даже выживают в фильмах ужасов несмотря ни на что.

Фильмы
Постер к фильму Догмен 2023
8.5

Догмен

2023, 105 мин
Постер к фильму Крецул 2023
7.6

Крецул

2023, 100 мин
Постер к фильму Немая ярость 2023
7.6

Немая ярость

2023, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Неестественный отбор 2023
6.0

Неестественный отбор

2023, 92 мин
Постер к фильму Танцевать под дождем 2023
8.7

Танцевать под дождем

2023, 66 мин
Постер к фильму Почти как все 2022
8.5

Почти как все

2022, 99 мин
Постер к фильму Паралимпиец 2022
9.5

Паралимпиец

2022, 119 мин
Постер к фильму Юра дворник 2023
8.5

Юра дворник

2023, 88 мин
Постер к фильму На выдохе 2021
8.4

На выдохе

2021, 97 мин
Постер к фильму Игра в камешки 2020
7.9

Игра в камешки

2020, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Половинка меня 2020
8.7

Половинка меня

2020, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Нормальный только я 2021
8.8

Нормальный только я

2021, 94 мин
Постер к фильму Триумф 2021
8.9

Триумф

2021, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Боец без правил 2021
9.1

Боец без правил

2021, 84 мин
Постер к фильму Особенные 2019
9.0

Особенные

2019, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Что гложет Гилберта Грейпа? 1993
8.8

Что гложет Гилберта Грейпа?

1993, 112 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой брат — супергерой! 2019
8.7

Мой брат — супергерой!

2019, 98 мин
Постер к фильму Бешенство 2019
7.2

Бешенство

2019, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь вслепую 2017
9.0

Любовь вслепую

2017, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мужчины со слабостями 2019
8.4

Мужчины со слабостями

2019, 102 мин
Постер к фильму Жизнь задом наперед 2007
8.6

Жизнь задом наперед

2007, 88 мин
Постер к фильму Тэмпл Грандин 2010
9.1

Тэмпл Грандин

2010, 104 мин
Постер к фильму Тронутые 2014
8.6

Тронутые

2014, 96 мин
Постер к фильму 1+1: Голливудская история 2018
9.0

1+1: Голливудская история

2018, 118 мин
Постер к фильму Апгрейд 2018
8.9

Апгрейд

2018, 96 мин
Постер к фильму Со дна вершины 2017
9.5

Со дна вершины

2017, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов 2017
8.4

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

2017, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дыши ради нас 2017
8.9

Дыши ради нас

2017, 112 мин
Постер к фильму Не/смотря ни на что 2017
9.2

Не/смотря ни на что

2017, 106 мин
Постер к фильму Любовь с ограничениями 2016
9.1

Любовь с ограничениями

2016, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Игры судьбы 2020
7.8

Игры судьбы

2020, 96 мин
Постер к фильму Класс коррекции 2014
8.1

Класс коррекции

2014, 88 мин
Бесплатно