Невидимка (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, In Darkness
Триллер, Детектив96 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Незрячая от рождения Анна научилась в одиночку справляться со всеми бытовыми трудностями и ведет вполне самодостаточную жизнь в Лондоне. У героини есть любимая работа в симфоническом оркестре и хорошие друзья, но всe меняется после убийства соседки, детали которого Анне довелось услышать.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДетектив, Триллер
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭБРежиссёр
Энтони
Бирн
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Эд
Скрейн
- ЭРАктриса
Эмили
Ратаковски
- НМАктёр
Нил
Мэскелл
- ЯБАктёр
Ян
Бейвут
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- ЭААктриса
Эмбер
Андерсон
- МБАктёр
Майкл
Ботт
- ДКАктриса
Донья
Кролл
- ЭБСценарист
Энтони
Бирн
- Сценарист
Натали
Дормер
- ЭБПродюсер
Энтони
Бирн
- Продюсер
Натали
Дормер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЭМХудожница
Элизабет
Моррис