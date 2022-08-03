Невидимка (фильм, 2017) смотреть онлайн

Незрячая от рождения Анна научилась в одиночку справляться со всеми бытовыми трудностями и ведет вполне самодостаточную жизнь в Лондоне. У героини есть любимая работа в симфоническом оркестре и хорошие друзья, но всe меняется после убийства соседки, детали которого Анне довелось услышать.

