Невидимка
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Невидимка

Невидимка (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, In Darkness
Триллер, Детектив96 мин18+
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О фильме

Незрячая от рождения Анна научилась в одиночку справляться со всеми бытовыми трудностями и ведет вполне самодостаточную жизнь в Лондоне. У героини есть любимая работа в симфоническом оркестре и хорошие друзья, но всe меняется после убийства соседки, детали которого Анне довелось услышать.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невидимка»