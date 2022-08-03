Любовь с ограничениями
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Любовь с ограничениями

Любовь с ограничениями (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Любовь с ограничениями
Комедия, Мелодрама98 мин18+

О фильме

Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь с ограничениями»