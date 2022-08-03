Любовь с ограничениями (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни...

