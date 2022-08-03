Любовь с ограничениями (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Любовь с ограничениями
Комедия, Мелодрама98 мин18+
О фильме
Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Тюрин
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- ИГАктёр
Илья
Глинников
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- СКАктёр
Сергей
Кутергин
- ТБАктёр
Тимур
Боканча
- КИАктриса
Ксения
Иванова
- ПШАктёр
Павел
Шевандо
- ДКСценарист
Денис
Каймаков
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко
- РГОператор
Руслан
Герасименков
- ВНКомпозитор
Вадим
Некрасов