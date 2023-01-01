Биография

Тимур Боканча – российский актер и драматург. Родился в Москве 17 августа 1983 года. В детстве имел множество разных хобби, но при этом с ранних лет проявлял интерес к театру. Получив среднее образование, подал документы в МГУКИ на актерский факультет, однако учебу не завершил – из-за финансовых трудностей оказался вынужден уйти из вуза и начать работать. Некоторое время проработал в типографии, одновременно снимаясь в малобюджетных студенческих лентах. Свои первые театральные роли Тимур Боканча сыграл в Королевском драматическом театре, в труппу которого был принят в 2005 году. Актер женат, супруга – Ольга Павлова. Пара воспитывает четверых детей. Дебютировал в кино в 2007 году, сыграв заметную роль в картине «Милосердный». За следующие годы появился еще в нескольких проектах, в том числе в популярном сериале «Универ», однако роли были маленькими или эпизодическими. Первую известность принес Тимуру Боканча фильм «Каникулы строгого режима», вышедший в 2009 году. После этого сыграл в таких проектах, как «Нанолюбовь», «Деффчонки», «Мотыльки». Всего в послужном списке актера почти два десятка ролей в кино. Кроме того, начал профессионально изучать драматургию, в 2015 году став студентом Литературного института имени Горького.