Паралимпиец
Wink
Фильмы
Паралимпиец
9.52022, Паралимпиадашы
Спортивный119 мин16+
Лыжник попадает в аварию, которая ставит крест на его карьере, но он не готов сдаваться. Спортивная драма о силе духа
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Паралимпиец (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Спортивная драма об амбициозном лыжнике, который пытается начать жизнь заново, лишившись ноги в автокатастрофе. Максат — перспективный лыжник, у которого есть все шансы попасть на Олимпийские игры. Его успехи особенно важны теперь, когда на носу свадьба с популярной писательницей Камилей. Максат постоянно тренируется, снимается в рекламных роликах своего дяди и рассчитывает на светлое будущее. Но страшная трагедия ставит крест на всех планах: Максат опадает в аварию, и, хотя чудом остается жив, лишается ноги. Кажется, что жизнь кончена: невеста не хочет с ним разговаривать, дядя неспособен оказать поддержку, а алкоголь не спасает от мыслей о том, чтобы все это закончить. Но тут Максат знакомится с тренером паралимпийской сборной, который предлагает присоединиться к его дружному коллективу.

Страна
Казахстан
Жанр
Спортивный
Качество
Full HD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паралимпиец»