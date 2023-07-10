Паралимпиец (фильм, 2022) смотреть онлайн

Спортивная драма об амбициозном лыжнике, который пытается начать жизнь заново, лишившись ноги в автокатастрофе. Максат — перспективный лыжник, у которого есть все шансы попасть на Олимпийские игры. Его успехи особенно важны теперь, когда на носу свадьба с популярной писательницей Камилей. Максат постоянно тренируется, снимается в рекламных роликах своего дяди и рассчитывает на светлое будущее. Но страшная трагедия ставит крест на всех планах: Максат опадает в аварию, и, хотя чудом остается жив, лишается ноги. Кажется, что жизнь кончена: невеста не хочет с ним разговаривать, дядя неспособен оказать поддержку, а алкоголь не спасает от мыслей о том, чтобы все это закончить. Но тут Максат знакомится с тренером паралимпийской сборной, который предлагает присоединиться к его дружному коллективу.

