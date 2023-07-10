Паралимпиец (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Спортивная драма об амбициозном лыжнике, который пытается начать жизнь заново, лишившись ноги в автокатастрофе. Максат — перспективный лыжник, у которого есть все шансы попасть на Олимпийские игры. Его успехи особенно важны теперь, когда на носу свадьба с популярной писательницей Камилей. Максат постоянно тренируется, снимается в рекламных роликах своего дяди и рассчитывает на светлое будущее. Но страшная трагедия ставит крест на всех планах: Максат опадает в аварию, и, хотя чудом остается жив, лишается ноги. Кажется, что жизнь кончена: невеста не хочет с ним разговаривать, дядя неспособен оказать поддержку, а алкоголь не спасает от мыслей о том, чтобы все это закончить. Но тут Максат знакомится с тренером паралимпийской сборной, который предлагает присоединиться к его дружному коллективу.
СтранаКазахстан
ЖанрСпортивный
КачествоFull HD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
- АБРежиссёр
Алдияр
Байракимов
- Актёр
Аскар
Ильясов
- ЖЖАктёр
Жалгас
Жангазин
- ККАктриса
Карина
Кудекова
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- АЖАктёр
Асланбек
Жанузаков
- ОБАктриса
Оксана
Борисова
- РЖАктёр
Роман
Жуков
- АКАктёр
Арафат
Карабаев
- ТБАктёр
Тимур
Билалов
- АЖАктриса
Алнура
Жуматаева
- АБСценарист
Алдияр
Байракимов
- ВКСценарист
Венера
Каиржанова
- РЖСценарист
Роман
Жуков
- АИПродюсер
Адлет
Ибрагим
- НДПродюсер
Надежда
Дорожкина
- АКПродюсер
Александрина
Каменева
- АБМонтажёр
Алдияр
Байракимов
- АЖОператор
Азамат
Жанабеков
- АТКомпозитор
Адилжан
Толукпаев