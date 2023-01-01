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Фильмы о других странах
Отправляйтесь в путешествие, не выходя из дома! Лучшие фильмы о других городах, странах и самых экзотических местах на планете: от классических «Римских каникул» и гламурной пое�здки в «Монте-Карло» до выживания в диких условиях в «Невероятной жизни Уолтера Митти».
9.4
Покорители волн
2012, 111 мин
9.2
Разрисованная вуаль
2006, 119 мин
9.2
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
2018, 100 мин
Бесплатно
9.1
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
2018, 118 мин
9.1
Осень в Нью-Йорке
2000, 101 мин
Бесплатно
8.7
Путешествие Гектора в поисках счастья
2014, 114 мин
8.2
Дождливый день в Нью-Йорке
2019, 88 мин
9.3
Письма к Джульетте
2010, 101 мин
Бесплатно
9.0
Хэппи-энд
2020, 100 мин
7.8
Мустанг
2015, 88 мин
9.0
Питер FM
2006, 84 мин
8.0
Римские приключения
2012, 106 мин
Бесплатно
8.4
Светская жизнь
2016, 92 мин
8.7
По ту сторону
2008, 101 мин
Бесплатно
8.7
Лондонские каникулы
2015, 92 мин
Бесплатно
9.0
Принцесса Монако
2014, 98 мин
7.9
Колесо чудес
2017, 96 мин
9.2
Отель «Белград»
2020, 106 мин
7.2
Солнце в ночи
2019, 78 мин
8.8
Шутки в сторону 2: Миссия в Майами
2018, 106 мин
8.2
Добро пожаловать в Рим
2017, 95 мин
Бесплатно
8.2
Ромовый дневник
2011, 114 мин
Бесплатно
7.6
Искусство ограбления
2019, 95 мин
8.4
Голограмма для короля
2016, 93 мин
Бесплатно
6.7
Солнцестояние. Режиссерская версия
2019, 163 мин
8.3
Амундсен
2019, 125 мин
7.9
Русалка в Париже
2020, 98 мин
7.1
Пляжный бездельник
2019, 90 мин
Бесплатно
8.7
Опасный Бангкок
2008, 95 мин
Бесплатно
7.0
Море
2012, 78 мин
Бесплатно
7.7
В краю крови и меда
2011, 121 мин
Бесплатно
5.0
Голубой океан
2019, 62 мин