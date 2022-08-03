Добро пожаловать в Рим
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Добро пожаловать в Рим

Добро пожаловать в Рим (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.22017, Come un gatto in tangenziale
Комедия99 мин12+

О фильме

На словах руководитель аналитического центра Джованни борется с социальным неравенством и выступает за права малоимущих, а на деле — пытается всеми средствами разлучить свою юную дочь с подростком из бедного квартала, а помогает ему мать парня, которая тоже не в восторге от мезальянса.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Добро пожаловать в Рим»