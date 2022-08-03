На словах руководитель аналитического центра Джованни борется с социальным неравенством и выступает за права малоимущих, а на деле — пытается всеми средствами разлучить свою юную дочь с подростком из бедного квартала, а помогает ему мать парня, которая тоже не в восторге от мезальянса.

