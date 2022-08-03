Добро пожаловать в Рим (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.22017, Come un gatto in tangenziale
Комедия99 мин12+
О фильме
На словах руководитель аналитического центра Джованни борется с социальным неравенством и выступает за права малоимущих, а на деле — пытается всеми средствами разлучить свою юную дочь с подростком из бедного квартала, а помогает ему мать парня, которая тоже не в восторге от мезальянса.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РМРежиссёр
Риккардо
Милани
- ПКАктриса
Паола
Кортеллези
- АААктёр
Антонио
Альбанезе
- СБАктриса
Соня
Бергамаско
- ЛААктёр
Лука
Анджелетти
- АДАктёр
Антонио
Д’Осилио
- АМАктриса
Аличе
Мазелли
- СдАктёр
Симоне
де Бьянки
- КААктёр
Клаудио
Амендола
- ПКСценарист
Паола
Кортеллези
- РМСценарист
Риккардо
Милани
- ЛГПродюсер
Лоренцо
Гангаросса
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- СГОператор
Саверио
Гуарна
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра