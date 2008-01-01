По ту сторону (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Милая романтическая комедия американо-индийского производства о двух близких душах, разделенных многими километрами. Фильм «По ту сторону» — добрая история, которой хочется верить.



Прия — индийская девушка, работающая в колл-центре. Она вот-вот должна выйти замуж, но один телефонный звонок меняет все. Грэнджер Вудруф, рекламщик из США, находится на грани разорения, и Прия от лица американского банка звонит ему, чтобы помочь разобраться в платежах по кредитам. Неожиданно для них обоих во время этого звонка молодые люди чувствуют друг с другом неуловимую связь, и Прия, никому не сказав ни слова, отправляется в Америку на встречу с парнем, которого никогда не видела.



Смогут ли Прия и Грэнджер, пришельцы из разных миров и культур, быть вместе? Узнаете в фильме «По ту сторону» — смотреть онлайн можно на Wink.



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