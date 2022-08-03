Мустанг (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.82015, Mustang
Драма88 мин18+
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О фильме
В деревне на севере Турции пятеро сестер-подростков возвращаются из школы, беззаботно резвясь с мальчишками. Консервативные воспитатели считают эти невинные игры непозволительными и всерьез берутся за воспитание девушек. Жизнь юных сестер круто меняется: дом становится тюрьмой, школу заменяют уроки домашнего хозяйства, начинаются приготовления к принудительным свадьбам. Но жизнелюбивые девушки не собираются мириться с традициями, ограничивающими их свободу.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДГРежиссёр
Дениз
Гамзе Эргювен
- ГШАктриса
Гюнеш
Шенсой
- ДЗАктриса
Дога
Зейнеп Догуслу
- ТСАктриса
Туба
Сунгуролу
- ЭИАктриса
Элит
Ишчан
- ИААктриса
Илаида
Акдоган
- НКАктриса
Нихал
Колдаш
- Актёр
Айберк
Пекджан
- БКАктриса
Бахар
Керимоглу
- БЙАктёр
Бурак
Йийит
- ЭААктёр
Эрол
Афсин
- ДГСценарист
Дениз
Гамзе Эргювен
- АВСценарист
Алис
Винокур
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- ВЖПродюсер
Виолен
Жилибер
- ДШОператор
Давид
Шизалле
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис