Мустанг
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Мустанг

Мустанг (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.82015, Mustang
Драма88 мин18+

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О фильме

В деревне на севере Турции пятеро сестер-подростков возвращаются из школы, беззаботно резвясь с мальчишками. Консервативные воспитатели считают эти невинные игры непозволительными и всерьез берутся за воспитание девушек. Жизнь юных сестер круто меняется: дом становится тюрьмой, школу заменяют уроки домашнего хозяйства, начинаются приготовления к принудительным свадьбам. Но жизнелюбивые девушки не собираются мириться с традициями, ограничивающими их свободу.

Страна
Турция, Германия, Франция, Катар
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мустанг»