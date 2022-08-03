В деревне на севере Турции пятеро сестер-подростков возвращаются из школы, беззаботно резвясь с мальчишками. Консервативные воспитатели считают эти невинные игры непозволительными и всерьез берутся за воспитание девушек. Жизнь юных сестер круто меняется: дом становится тюрьмой, школу заменяют уроки домашнего хозяйства, начинаются приготовления к принудительным свадьбам. Но жизнелюбивые девушки не собираются мириться с традициями, ограничивающими их свободу.

