Хэппи-энд (фильм, 2020) смотреть онлайн

Философская комедия о поиске себя вдали от дома — от сценариста ситкома «Счастливы вместе» и обеих частей «Бабушки легкого поведения». Российский пенсионер по имени Ксенофонт каким-то немыслимым образом попадает в Таиланд. Он получил удар по голове, после которого проснулся на пляже без денег и документов. Проблема в том, что мужчина не помнит ни как его ударили, ни как он здесь очутился. Поругавшись с местными рыбаками, Ксенофонт оказывается в полиции. Бедолагу судят за бродяжничество и хулиганство и приговаривают к трем неделям исправительных работ в отеле, принадлежащем русской мигрантке Ирине Львовне. За это время пенсионеру придется не только вернуть долг обществу, но и разобраться в себе.



