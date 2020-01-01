Хэппи-энд (фильм, 2020) смотреть онлайн
Философская комедия о поиске себя вдали от дома — от сценариста ситкома «Счастливы вместе» и обеих частей «Бабушки легкого поведения». Российский пенсионер по имени Ксенофонт каким-то немыслимым образом попадает в Таиланд. Он получил удар по голове, после которого проснулся на пляже без денег и документов. Проблема в том, что мужчина не помнит ни как его ударили, ни как он здесь очутился. Поругавшись с местными рыбаками, Ксенофонт оказывается в полиции. Бедолагу судят за бродяжничество и хулиганство и приговаривают к трем неделям исправительных работ в отеле, принадлежащем русской мигрантке Ирине Львовне. За это время пенсионеру придется не только вернуть долг обществу, но и разобраться в себе.
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- МГАктёр
Михаил
Гомиашвили
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Владимир
Мишуков
- ЧМАктёр
Чарай
Муэнпрайун
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- АААктриса
Алина
Астровская
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- АСАктриса
Анастасия
Сомова
- ППАктриса
Патрида
Пьекеу
- КЧСценарист
Константин
Чармадов
- Сценарист
Евгений
Шелякин
- ПУСценарист
Павел
Усачев
- ВСПродюсер
Василий
Соловьев
- ЮХПродюсер
Юрий
Храпов
- Продюсер
Анна
Пескова
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- ДОМонтажёр
Даниэл
Овруцкий
- МСМонтажёр
Мария
Сидельникова
- КСОператор
Ксения
Середа
- ААКомпозитор
Алексей
Айги