Опасный Бангкок
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Опасный Бангкок

Опасный Бангкок (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

8.72008, Bangkok Dangerous
Боевики95 мин18+

Сюжет

Четыре главных правила наемного убийцы: 1) не задавать вопросов 2) нет правых и виноватых 3) не интересоваться людьми, не имеющих отношения к работе 4) знать, когда уйти, и уйти богатым.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный Бангкок»

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