Опасный Бангкок (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Четыре главных правила наемного убийцы: 1) не задавать вопросов 2) нет правых и виноватых 3) не интересоваться людьми, не имеющих отношения к работе 4) знать, когда уйти, и уйти богатым.



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