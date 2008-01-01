Опасный Бангкок (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
8.72008, Bangkok Dangerous
Боевики95 мин18+
Сюжет
Четыре главных правила наемного убийцы: 1) не задавать вопросов 2) нет правых и виноватых 3) не интересоваться людьми, не имеющих отношения к работе 4) знать, когда уйти, и уйти богатым.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДПРежиссёр
Дэнни
Пан
- ОПРежиссёр
Оксид
Пан
- Актёр
Николас
Кейдж
- ШЯАктёр
Шахкрит
Ямнам
- Актриса
Чарли
Ен
- ПХАктриса
Пэнворд
Хаммани
- НКАктёр
Ниратисай
Канджарук
- ДХАктёр
Дом
Хетракул
- ТНАктёр
Так
Напаскорн
- СБАктёр
Стив
Балдоччи
- КХАктёр
Крис
Хибинк
- ДУАктёр
Джеймс
Уит
- ДРСценарист
Джейсон
Ричман
- ОПСценарист
Оксид
Пан
- ДПСценарист
Дэнни
Пан
- Продюсер
Николас
Кейдж
- НГПродюсер
Норман
Голайтли
- Продюсер
Уильям
Шерак
- ДШПродюсер
Джейсон
Шуман
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МДМонтажёр
Майк
Джексон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер