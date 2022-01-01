Аврора (сериал, 2022) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн
Контент станет доступен с 26 октября. Черная комедия об актрисе, чей пик карьеры наступил еще в детстве, а празднование 25-летия закончилось амнезией и беременностью – от режиссера «Последнего министра» Романа Волобуева. Саша когда-то была настоящей звездой – еще девочкой она снялась в фильме «Аврора», ставшим хитом кинопроката. Но достичь тех же высот ей так и не удалось, и теперь ее основной работой стала служба психологической помощи, где Саша регулярно работает с людьми, готовыми наложить на себя руки. Личные же проблемы она предпочитает решать крепкими напитками. В день, когда ей исполняется 25 лет, Саша уходит в отрыв – а приходит в себя уже через месяц, ничего не помня о том, что случилось после праздника. Ее ожидает неприятный сюрприз – она беременна. Но это далеко не все, о чем она успела позабыть. Что случилось с бывшей звездой после дня рождения – узнаете из сериала «Аврора» 2022 года, посмотрев его онлайн в сервисе Wink.
Сериал Трейлер 1 сезон 0 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
