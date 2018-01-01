Фильмы про шпионов
Фильмы про шпионов

Коллекция историй о неуловимых спецагентах, смелых разведчиках и коварных шпионах.

Постер к фильму Красный шелк 2025
8.6

Красный шелк

2025, 145 мин
Постер к фильму Рейс навылет 2024
8.2

Рейс навылет

2024, 97 мин
Постер к фильму УничтоЖанна 2024
5.8

УничтоЖанна

2024, 98 мин
Постер к фильму Красавчик под прикрытием, или Супершпион 2024
4.3

Красавчик под прикрытием, или Супершпион

2024, 91 мин
Постер к фильму Министерство неджентльменских дел 2024
8.6

Министерство неджентльменских дел

2024, 114 мин
Постер к фильму Резидент 2024
7.3

Резидент

2024, 93 мин
Постер к фильму Агент без прикрытия 2023
7.7

Агент без прикрытия

2023, 100 мин
Постер к фильму Каменщик 2023
8.2

Каменщик

2023, 105 мин
Постер к фильму Логово шпиона 2023
5.4

Логово шпиона

2023, 91 мин
Постер к фильму Беглец 2023
8.5

Беглец

2023, 114 мин
Постер к фильму Патхан. Схватка со смертью 2023
8.4

Патхан. Схватка со смертью

2023, 146 мин
Постер к фильму Агент-9. Миссия: уничтожить 2023
6.7

Агент-9. Миссия: уничтожить

2023, 103 мин
Постер к фильму Черная метка 2022
7.9

Черная метка

2022, 90 мин
Постер к фильму Операция «Фортуна»: Искусство побеждать 2022
8.9

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

2022, 109 мин
Постер к фильму Аве Мария 2021
7.4

Аве Мария

2021, 90 мин
Постер к фильму Найти и уничтожить 2020
7.4

Найти и уничтожить

2020, 89 мин
Постер к фильму Игры шпионов 2020
8.3

Игры шпионов

2020, 111 мин
Постер к фильму Афера в Майами 2019
7.7

Афера в Майами

2019, 122 мин
Постер к фильму Код Красный 2018
8.7

Код Красный

2018, 96 мин
Постер к фильму Точка невозврата 2018
8.3

Точка невозврата

2018, 104 мин
Постер к фильму Взрывная блондинка 2017
8.6

Взрывная блондинка

2017, 109 мин
Постер к фильму Крутые меры 2016
9.0

Крутые меры

2016, 88 мин
Постер к фильму Человек ноября 2014
8.8

Человек ноября

2014, 103 мин
Постер к фильму Шпион, выйди вон! 2011
8.2

Шпион, выйди вон!

2011, 122 мин
Постер к фильму Ханна. Совершенное оружие 2010
8.4

Ханна. Совершенное оружие

2010, 105 мин
Постер к фильму Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба 1997
8.2

Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба

1997, 90 мин
