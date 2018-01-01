Фильмы про шпионов
Коллекция историй о неуловимых спецагентах, смелых разведчиках и коварных шпионах.
8.6
Красный шелк
2025, 145 мин
8.2
Рейс навылет
2024, 97 мин
5.8
УничтоЖанна
2024, 98 мин
4.3
Красавчик под прикрытием, или Супершпион
2024, 91 мин
8.6
Министерство неджентльменских дел
2024, 114 мин
7.3
Резидент
2024, 93 мин
7.7
Агент без прикрытия
2023, 100 мин
8.2
Каменщик
2023, 105 мин
5.4
Логово шпиона
2023, 91 мин
8.5
Беглец
2023, 114 мин
8.4
Патхан. Схватка со смертью
2023, 146 мин
6.7
Агент-9. Миссия: уничтожить
2023, 103 мин
7.9
Черная метка
2022, 90 мин
8.9
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2022, 109 мин
7.4
Аве Мария
2021, 90 мин
7.4
Найти и уничтожить
2020, 89 мин
8.3
Игры шпионов
2020, 111 мин
7.7
Афера в Майами
2019, 122 мин
8.7
Код Красный
2018, 96 мин
8.3
Точка невозврата
2018, 104 мин
8.6
Взрывная блондинка
2017, 109 мин
9.0
Крутые меры
2016, 88 мин
8.8
Человек ноября
2014, 103 мин
8.2
Шпион, выйди вон!
2011, 122 мин
8.4
Ханна. Совершенное оружие
2010, 105 мин
8.2
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
1997, 90 мин
