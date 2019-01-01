Афера в Майами (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шпионская драма режиссера «Персонального покупателя» и «Зильс Марии» Оливье Ассайаса с Пенелопой Крус, Аной де Армас и Гаэлем Гарсиа Берналем о печально известной кубинской пятерке. Пилот Рене Гонсалес, гражданин Кубы, бежит в США, оставив свою жену Ольгу и маленькую дочь в Гаване. Он критикует режим Фиделя Кастро по телевидению и становится национальным героем, позже присоединившись к гуманитарным миссиям Кубино-Американского национального фонда. Однако тоска по семье не отпускает Рене. Другому бежавшему кубинскому пилоту Хуану Пабло Роке приспособиться к чужой стране гораздо проще — он быстро женится и ведет роскошную жизнь. Тем временем с Ольгой связывается оперативник Херардо Эрнандес и сообщает, что ее муж вовсе не предатель, а послан в Майами с важной миссией — шпионить за группировками, работающими против Кастро. За хитросплетением судеб главных героев можно следить, если смотреть фильм 2019 года «Афера в Майами» в хорошем качестве онлайн на Wink.



Афера в Майами смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.