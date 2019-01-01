Афера в Майами (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Шпионская драма режиссера «Персонального покупателя» и «Зильс Марии» Оливье Ассайаса с Пенелопой Крус, Аной де Армас и Гаэлем Гарсиа Берналем о печально известной кубинской пятерке. Пилот Рене Гонсалес, гражданин Кубы, бежит в США, оставив свою жену Ольгу и маленькую дочь в Гаване. Он критикует режим Фиделя Кастро по телевидению и становится национальным героем, позже присоединившись к гуманитарным миссиям Кубино-Американского национального фонда. Однако тоска по семье не отпускает Рене. Другому бежавшему кубинскому пилоту Хуану Пабло Роке приспособиться к чужой стране гораздо проще — он быстро женится и ведет роскошную жизнь. Тем временем с Ольгой связывается оперативник Херардо Эрнандес и сообщает, что ее муж вовсе не предатель, а послан в Майами с важной миссией — шпионить за группировками, работающими против Кастро. За хитросплетением судеб главных героев можно следить, если смотреть фильм 2019 года «Афера в Майами» в хорошем качестве онлайн на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Олив�ье
Ассайас
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актриса
Ана
де Армас
- ВМАктёр
Вагнер
Моура
- Актёр
Леонардо
Сбаралья
- НГАктёр
Нолан
Гуэрра
- ОПАктриса
Осдеми
Пастрана
- ТПАктёр
Тони
Плана
- ДФАктёр
Джулиан
Флинн
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ФМСценарист
Фернандо
Морайс
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- РТПродюсер
Родриго
Тейшейра
- МДПродюсер
Маттео
Де Кастелло
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ОЛХудожник
Онелио
Ларральде
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- СЖМонтажёр
Саймон
Жаке
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- ЭККомпозитор
Эдуардо
Крус