Фильмы про месть

Блюдо, которое лучше подавать холодным! Фильмы про яростных мстителей, которые не оставят безнаказанными обидчиков и обязательно возьмут своё: от дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла» до скандального фильма «Текст» с Александром Петровым.

Постер к фильму Слепой меч. Око за око 2024
8.7

Слепой меч. Око за око

2024, 90 мин
Постер к фильму Паутина страсти 2024
7.0

Паутина страсти

2024, 111 мин
Постер к фильму Псы войны 2024
7.9

Псы войны

2024, 90 мин
Постер к фильму Манкимэн 2024
7.6

Манкимэн

2024, 116 мин
Постер к фильму 57 секунд 2023
8.1

57 секунд

2023, 95 мин
Постер к фильму Клык 2023
8.4

Клык

2023, 96 мин
Постер к фильму Черный лебедь. Тайна 2023
7.1

Черный лебедь. Тайна

2023, 86 мин
Постер к фильму Контроль 2023
6.9

Контроль

2023, 84 мин
Постер к фильму Идеальная зависимость 2023
8.8

Идеальная зависимость

2023, 91 мин
Постер к фильму Чарли-пуля 2023
8.2

Чарли-пуля

2023, 86 мин
Постер к фильму Кара 2023
6.5

Кара

2023, 85 мин
Постер к фильму Немая ярость 2023
7.6

Немая ярость

2023, 99 мин
Постер к фильму Костолом 2023
8.0

Костолом

2023, 88 мин
Постер к фильму Пацан против всех 2023
7.7

Пацан против всех

2023, 106 мин
Постер к фильму Око за око 2023
6.6

Око за око

2023, 104 мин
Постер к фильму Расплата 2022
7.7

Расплата

2022, 106 мин
Постер к фильму Горизонт в огне 2021
8.7

Горизонт в огне

2021, 128 мин
Постер к фильму Девушка, подающая надежды 2020
8.0

Девушка, подающая надежды

2020, 108 мин
Постер к фильму Неистовый 2020
8.2

Неистовый

2020, 86 мин
Постер к фильму Старые счеты 2019
7.8

Старые счеты

2019, 99 мин
Постер к фильму Жестокое противостояние 2019
6.9

Жестокое противостояние

2019, 84 мин
Постер к фильму Любовницы 2019
8.6

Любовницы

2019, 93 мин
Постер к фильму Апгрейд 2018
8.9

Апгрейд

2018, 96 мин
Постер к фильму Коллектор 2016
8.2

Коллектор

2016, 71 мин
Постер к фильму Коломбиана 2011
9.2

Коломбиана

2011, 103 мин
Постер к фильму Ханна. Совершенное оружие 2010
8.4

Ханна. Совершенное оружие

2010, 105 мин
Постер к фильму Олдбой 2003
7.9

Олдбой

2003, 119 мин