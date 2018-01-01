Фильмы про месть
Блюдо, которое лучше подавать холодным! Фильмы про яростных мстителей, которые не оставят безнаказанными обидчиков и обязательно возьмут своё: от дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла» до скандального фильма «Текст» с Александром Петровым.
8.7
Слепой меч. Око за око
2024, 90 мин
7.0
Паутина страсти
2024, 111 мин
Бесплатно
7.9
Псы войны
2024, 90 мин
7.6
Манкимэн
2024, 116 мин
8.1
57 секунд
2023, 95 мин
8.4
Клык
2023, 96 мин
7.1
Черный лебедь. Тайна
2023, 86 мин
Бесплатно
6.9
Контроль
2023, 84 мин
Бесплатно
8.8
Идеальная зависимость
2023, 91 мин
Бесплатно
8.2
Чарли-пуля
2023, 86 мин
6.5
Кара
2023, 85 мин
Бесплатно
7.6
Немая ярость
2023, 99 мин
Бесплатно
8.0
Костолом
2023, 88 мин
Бесплатно
7.7
Пацан против всех
2023, 106 мин
6.6
Око за око
2023, 104 мин
Бесплатно
7.7
Расплата
2022, 106 мин
Бесплатно
8.7
Горизонт в огне
2021, 128 мин
8.0
Девушка, подающая надежды
2020, 108 мин
8.2
Неистовый
2020, 86 мин
7.8
Старые счеты
2019, 99 мин
Бесплатно
6.9
Жестокое противостояние
2019, 84 мин
8.6
Любовницы
2019, 93 мин
8.9
Апгрейд
2018, 96 мин
8.2
Коллектор
2016, 71 мин
9.2
Коломбиана
2011, 103 мин
Бесплатно
8.4
Ханна. Совершенное оружие
2010, 105 мин
7.9
Олдбой
2003, 119 мин