Кара (фильм, 2023) смотреть онлайн

Мужчина просыпается привязанным к дереву в диком лесу. Фильм «Кара» (2023) — немецкий триллер о выживании и мести, который удивит вас нестандартным развитием сюжета и концовкой.



Нолан Бентли очнулся в густом лесу. Он привязан к дереву и не помнит, как здесь оказался. Нолан — уважаемый, состоятельный бизнесмен. Может, это шутка? А может, кто-то похитил его? Но в заповеднике «Черная сосна» на четыре тысячи квадратных километров нет ни единой живой души. Нолана одолевают жажда и голод. Тут среди деревьев он видит мужчину в яркой куртке. Обрадовавшись, он просит незнакомца помочь, но тот и не думает развязывать пленнику руки. Чужак оказывается его карателем, жаждущим отомстить за ошибку прошлого. Вскоре Нолан остается один на один с безмолвным лесом. И пройдет не много времени, прежде чем голод и страх возьмут свое и галлюцинации смешаются с воспоминаниями.



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