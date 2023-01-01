Контроль (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Невидимый мститель перехватывает управление беспилотным автомобилем влиятельной женщины и делает ее пешкой в жестокой игре. Дорожный триллер из Великобритании.
Лондон, недалекое будущее. После выступления премьер-министра Дэвида Аддамса чиновница Стелла Симмонс соглашается подвести его дочь Иви домой. Дэвида и Стеллу связывают не только деловые, но и тайные любовные отношения. В дороге Симмонс с ужасом обнаруживает, что кто-то завладел системой управления ее беспилотной машиной будущего. Вскоре захватчик связывается с чиновницей и начинает давать ей жуткие указания. Он обещает, что пощадит ее и Иви, если Стелла будет его слушаться. Отказавшись рассказать жене Дэвида правду об их романе, она понимает, что захватчик не блефует: за непослушание он делает так, что авто Симмонс сбивает человека. Удастся ли Стелле вырваться из ловушки злодея и за что он ей мстит?
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джин
Фолэйз
- Актёр
Кевин
Спейси
- ЛМАктриса
Лорен
Меткалф
- МХАктёр
Марк
Хэмптон
- НКАктриса
Наташа
Кемболл
- ЭФАктриса
Эр
Фаррелл
- АЛАктёр
Аарон
Либёрд
- ДФАктёр
Джошуа
Фрэйтер-Лафлин
- АСАктёр
Адам
Сауфвик
- ПГАктёр
Питер
Гриффитс
- АТАктёр
Адам
Темплар
- ДФСценарист
Джин
Фолэйз
- ЛМПродюсер
Лорен
Меткалф
- АСПродюсер
Адам
Сауфвик
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ТРАктриса дубляжа
Тамара
Разоренова
- ПКАктриса дубляжа
Пелагея
Калинина
- ДБМонтажёр
Джозеф
Бенни
- ДУОператор
Джейми
Уокер
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бенни