Контроль (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Невидимый мститель перехватывает управление беспилотным автомобилем влиятельной женщины и делает ее пешкой в жестокой игре. Дорожный триллер из Великобритании.



Лондон, недалекое будущее. После выступления премьер-министра Дэвида Аддамса чиновница Стелла Симмонс соглашается подвести его дочь Иви домой. Дэвида и Стеллу связывают не только деловые, но и тайные любовные отношения. В дороге Симмонс с ужасом обнаруживает, что кто-то завладел системой управления ее беспилотной машиной будущего. Вскоре захватчик связывается с чиновницей и начинает давать ей жуткие указания. Он обещает, что пощадит ее и Иви, если Стелла будет его слушаться. Отказавшись рассказать жене Дэвида правду об их романе, она понимает, что захватчик не блефует: за непослушание он делает так, что авто Симмонс сбивает человека. Удастся ли Стелле вырваться из ловушки злодея и за что он ей мстит?



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