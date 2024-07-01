Расплата (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Брат и муж покойной девушки готовят изощренную месть ее убийце, вышедшему из тюрьмы раньше положенного срока. Мрачный австралийский триллер о цене правосудия.



Трой — забитый и застенчивый мужчина средних лет, живущий в компании кота. На первый взгляд он самый обычный человек, но несколько лет назад он досрочно вышел из тюрьмы, куда попал за изнасилование и убийство молодой женщины по имени Стефани. Трой еще не знает, что Аарон и Дэвид, вдовец и брат его жертвы, последние годы готовятся отомстить ему за злодеяния. Они планируют заставить садиста страдать в течение четырех часов, а потом хладнокровно убить — точно так же, как Трой когда-то поступил со Стефани. Однако час мести наступает, но ни Аарон, ни Дэвид не уверены, что действительно готовы исполнить свой план.



