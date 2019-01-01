Жестокое противостояние (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Криминальная драма из Бразилии об офицере, который мстит убийцам своего брата. Офицер полиции Себастьян находит тело своего брата, работавшего водителем грузовика. Он клянется отомстить виновникам и начинает собственную охоту. В процессе поисков офицер знакомится с Лукой и Мануэлем — двумя столичными полицейскими, которые отправились в провинцию на выходные. В дороге на парней нападает местная банда, от которой им чудом удается сбежать. Луку по ошибке арестовывают местные правоохранительные органы, и он становится главным подозреваемым в деле об убийстве брата Себастьяна. Сможет ли тот здраво взглянуть на ситуацию и найти настоящих виновников, расскажет «Жестокое противостояние» — фильм 2019 смотреть онлайн можно на Wink.
Жестокое противостояние смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДХАктёр
Джонатан
Хаагенсен
- РКАктёр
Рубенш
Кариби
- ФЭАктёр
Фернанду
Эйрас
- СААктёр
Сезариу
Аугусту
- ПМАктёр
Паоло
Миклос
- СЛАктриса
Силвия
Лоренсу
- ЭДАктёр
Эрик
Дориа
- ВААктёр
Веллингтон
Абреу
- КААктриса
Кибела
Амарал
- ЖАПродюсер
Жозе
Алваренга мл.
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц