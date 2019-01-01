Криминальная драма из Бразилии об офицере, который мстит убийцам своего брата. Офицер полиции Себастьян находит тело своего брата, работавшего водителем грузовика. Он клянется отомстить виновникам и начинает собственную охоту. В процессе поисков офицер знакомится с Лукой и Мануэлем — двумя столичными полицейскими, которые отправились в провинцию на выходные. В дороге на парней нападает местная банда, от которой им чудом удается сбежать. Луку по ошибке арестовывают местные правоохранительные органы, и он становится главным подозреваемым в деле об убийстве брата Себастьяна. Сможет ли тот здраво взглянуть на ситуацию и найти настоящих виновников, расскажет «Жестокое противостояние» — фильм 2019 смотреть онлайн можно на Wink.



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