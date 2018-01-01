Фильмы и сериалы про врачей
Они спасают жизни: коллекция историй про врачей.

8.1

Дышите свободно

2022, 89 мин
7.1

Особенности национальной больницы

2024, 78 мин
9.2

Мужское слово

2024, 93 мин
8.5

Не уходи

2004, 116 мин
9.4

Вызов

2023, 163 мин
9.0

Дыхание

2023, 95 мин
8.4

Лиза

2022, 90 мин
8.7

Морфий

2008, 107 мин
9.0

Обитель проклятых

2014, 108 мин
8.8

Невидимый убийца

2022, 103 мин
7.5

Цена ошибки

2020, 94 мин
8.0

Опасный пациент

2020, 79 мин
8.1

Серая болезнь

1966, 88 мин
9.2

Ученик лекаря

1983, 67 мин
9.4

Творение Господне

2004, 105 мин
7.0

Проклятье Эбигейл

2021, 88 мин
8.5

effect_placeba

2021, 11 мин
7.9

Изображая Бога

1997, 90 мин
8.6

Хороший доктор

2019, 86 мин
8.8

Аритмия

2017, 116 мин
9.5

В метре друг от друга

2019, 111 мин
9.2

Разрисованная вуаль

2006, 119 мин
9.0

Остров проклятых

2009, 132 мин
7.4

Сердце мира

2018, 119 мин
8.9

Любовь от всех болезней

2014, 103 мин
8.1

Опасный метод

2011, 95 мин