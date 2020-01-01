Цена ошибки (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

У комитета по трансплантации органов есть один час, чтобы решить, кто из трех пациентов заслуживает спасительного сердца. Семь лет спустя члены комитета борются с последствиями этого судьбоносного решения.



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