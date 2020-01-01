Цена ошибки (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.52020, The God Committee
Триллеры94 мин18+
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Сюжет
У комитета по трансплантации органов есть один час, чтобы решить, кто из трех пациентов заслуживает спасительного сердца. Семь лет спустя члены комитета борются с последствиями этого судьбоносного решения.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ОСРежиссёр
Остин
Старк
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- Актриса
Джулия
Стайлз
- Актёр
Колман
Доминго
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- Актёр
Дэн
Хедайя
- ПРАктриса
Патриция
Р. Флойд
- ПЙАктёр
Питер
Й. Ким
- МДАктёр
Мотелл
Джин Фостер
- ЭМАктриса
Элизабет
Масуччи
- ДТАктёр
Джексон
Тертл
- ОССценарист
Остин
Ста�рк
- МССценарист
Марк
Ст. Джермейн
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- �СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- МБХудожник
Майкл
Бевинс