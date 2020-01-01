Цена ошибки
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Цена ошибки

Цена ошибки (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.52020, The God Committee
Триллеры94 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

У комитета по трансплантации органов есть один час, чтобы решить, кто из трех пациентов заслуживает спасительного сердца. Семь лет спустя члены комитета борются с последствиями этого судьбоносного решения.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цена ошибки»

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