Биография

Джанин Гарофало — американский сценарист и актриса, звезда национального уровня в кино и телешоу. Родилась в Нью-Джерси в 1964 году. По первой специальности она историк, получила высшее образование в колледже Провиденс. Врожденное чувство юмора и критический взгляд на мир сформировали ее телевизионный имидж, который впоследствии закрепился и в кино. Для американцев она прежде всего комик, резко высмеивающий общественные социальные стандарты и шаблоны. «Я вижу всегда темную сторону жизни», — говорит Джанин о себе. Начала свою карьеру как телеведущая. Наибольшую популярность ей принесло телевизионное шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Роли Джанин Гарофало, которые она начала получать на взлете своей известности на телевидении, нельзя назвать особо удачными, но они укрепляли ее амплуа. Настоящим триумфом стал фильм «Реальность кусается», а затем последовало еще несколько удачных работ. Но актриса не желала играть просто красоток, она отказывалась от заманчивых предложений и продолжила свой путь шоувумен на телеэкранах. Но в голливудских фильмах она сниматься не перестала. Известные фильмы Джанин — «Больше, чем жизнь», «Догма», «Кабельщик». Если считать все ее актерские работы, то это 145 различных проектов. Работы Джанин Гарофало как сценариста и продюсера — новый этап в развитии ее имиджа и амплуа сатирического комика. Наиболее известный из них — «Доктор Кац», который на протяжении нескольких лет имел успех зрителя в 1986-2002 годы. Сериал «Уборка в доме» она снимала сама как режиссер.