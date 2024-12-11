Секрет (фильм, 2022) смотреть онлайн

К женщине, у которой 20 лет назад пропала дочь, на Рождество приходит бывший муж сестры. Между ними состоится жуткий разговор, к которому никто из них не готов. Фильм «Секрет» — напряженный триллер, главную роль в котором сыграла Анна Ганн из сериала «Во все тяжкие». Смотрите фильм «Секрет» в подписке Amediateka на Wink.



Салли была всего лишь подростком, когда без вести пропала. Это случилось 20 лет назад, но ее мать Дарлин не теряет надежды вновь когда-нибудь увидеть дочь. В ночь перед Рождеством Дарлин как всегда проверяет новости и готовится ко сну, как вдруг раздается стук в дверь: к ней в гости пришел Джек, бывший муж сестры, с которым они не общались много лет. Дарлин не хочет с ним разговаривать, но ей придется. Им двоим есть, что сказать друг другу. Оба хотят попросить друг друга об одолжении. Ни для кого эта ночь не пройдет без последствий.



