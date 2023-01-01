Жить жизнь. Сезон 2
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2-й сезон

Жить жизнь 2 сезон (Сериал 2024 год) смотреть

8.92023, Жить жизнь. Сезон 2 12 серий
Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Новый уровень игры без правил! Любовь Аксенова, Кристина Кучеренко и Даниил Воробьев в продолжении сериала-манипуляции «Жить жизнь» — 2 сезон онлайн скоро будет доступен на видеосервисе Wink!

Анна Богинская хочет вывести продвинутых пикаперов на чистую воду и думает, как бы ей проникнуть в закрытый мужской клуб. Между тем девушка не готова поставить точку в отношениях с красавчиком и манипулятором Матвеем: она хочет понять, есть ли между ними любовь? Вскоре Багинская знакомится с Софией, девушкой-гением в сфере IT, которая так похожа на саму Аню в юности… Теперь главная героиня считает своим долгом уберечь новую знакомую от ошибок, которые совершила сама. Сможет ли Багинская разобраться с травмами прошлого, выйти из роли жертвы и стать, наконец, самой собой?

Над продолжением триллера работает Михаил Вайнберг, режиссер хитов «Тест на беременность» и «Метод Фрейда». Совсем скоро состоится премьера второго сезона «Жить жизнь» — сериал смотреть онлайн рекомендуем на нашем видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb