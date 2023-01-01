Жить жизнь 2 сезон (Сериал 2024 год) смотреть
- 18+52 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 1
- 18+47 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 2
- 18+43 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 3
- 18+44 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 4
- 18+45 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 5
- 18+46 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 6
- 18+44 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 7
- 18+47 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 8
- 18+44 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 9
- 18+47 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 10
- 18+62 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 11
- 18+32 мин
Жить жизнь
Сезон 2 Серия 12
Сюжет
Новый уровень игры без правил! Любовь Аксенова, Кристина Кучеренко и Даниил Воробьев в продолжении сериала-манипуляции «Жить жизнь» — 2 сезон онлайн скоро будет доступен на видеосервисе Wink!
Анна Богинская хочет вывести продвинутых пикаперов на чистую воду и думает, как бы ей проникнуть в закрытый мужской клуб. Между тем девушка не готова поставить точку в отношениях с красавчиком и манипулятором Матвеем: она хочет понять, есть ли между ними любовь? Вскоре Багинская знакомится с Софией, девушкой-гением в сфере IT, которая так похожа на саму Аню в юности… Теперь главная героиня считает своим долгом уберечь новую знакомую от ошибок, которые совершила сама. Сможет ли Багинская разобраться с травмами прошлого, выйти из роли жертвы и стать, наконец, самой собой?
Над продолжением триллера работает Михаил Вайнберг, режиссер хитов «Тест на беременность» и «Метод Фрейда». Совсем скоро состоится премьера второго сезона «Жить жизнь» — сериал смотреть онлайн рекомендуем на нашем видеосервисе Wink!
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