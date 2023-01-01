Жить жизнь 2 сезон 7 серия смотреть онлайн

Психологический триллер с Любовью Аксеновой, Романом Васильевым и Юрием Чурсиным от создателей «Медиатора» и «Содержанок». К 30-ти годам Анна построила карьеру востребованного маркетолога и окружила себя любимыми подругами. Яркую жизнь девушки омрачает внезапная смерть мужа, после которой она долгое время еще не готова вступать в близкие отношения с мужчинами. Однако все меняется, когда Аня знакомится с молодым хирургом — не успевает опомниться, как попадает на крючок искусного манипулятора. После этой встречи девушка оказывается втянута в отношения, полные неопределенности и страха. Не терпится узнать, к чему приведут жестокие игры? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Жить жизнь» онлайн в хорошем качестве уже сейчас!



