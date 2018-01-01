Биография

Даня Андрущук — российский актер кино и телевидения. Родился в Балашихе 2 февраля 1992 года. С детства увлекался спортом: занимался хоккеем, футболом и баскетболом. Параллельно интересовался музыкой, освоил гитару и вокал, пробовал себя в рэпе. В 2014 году окончил актерский курс в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино» в мастерской Евдокии Германовой. Даня Андрущук дебютировал в сериале «Москва. Три вокзала». Позже сыграл Илью Драгунова в сериале «Чистосердечное признание», появился в проекте «Триггер», исполнил роль Рыжего в драме «Жить жизнь» и роль Джонни в музыкальной мелодраме «Ландыши. Такая нежная любовь».