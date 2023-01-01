Биография

Матвей Лыков — актер кино и телевидения, модель. Родился в Ленинграде 8 апреля 1987 года. Рос в творческой семье, его отец — знаменитый артист Александр Лыков. Впервые на экране засветился еще в шесть лет, снявшись в криминальной драме «Путешествие в счастливую Аравию», однако актерское образование решил не получать и поступил в педагогический вуз на факультет иностранных языков. На четвертом курсе уехал в Америку по программе обмена, где начал сотрудничество с модельным агентством Fusion Models. В этом бизнесе юноша добился больших успехов, дефилируя на показах брендов Gucci, Kenzo, Н&М. Также снимался в клипах французского автора и режиссера Woodkid. Матвей Лыков не попрощался с кинематографом и снялся в ряде проектов. Большую популярность получил после премьеры фантастической мелодрамы «Он — дракон», также в его фильмографии есть сериал «Туристическая полиция 2», комедия «Миллиард».