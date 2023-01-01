Биография

Константин Иванов — актер театра и кино. Родился в Ташкенте 20 июля 1992 года. После окончания школы поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина на курс Любимцева. Получив диплом, устроился в Театр «У Никитских ворот». Экранным дебютом Константина Иванова стала детективная драма 2017 года «Патент». Спустя шесть принял участие в съемках масштабного фэнтези-сериала «Библиотекарь», который вошел в линейку more originals.