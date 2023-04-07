Драма-манипуляция, где логика противостоит безрассудному чувству — сериал «Жить жизнь» 1 сезон смотрите прямо сейчас на Wink!



Анна Богинская — женщина двадцать первого века. Она сумела построить блестящую карьеру, живет так, как нравится ей самой, и никогда не опускает руки. Потеряв мужа в автокатастрофе, Аня с трудом, но возвращается к жизни. Спустя год после аварии девушка знакомится с молодым и привлекательным врачом Матвеем, который мгновенно меняет ее реальность. Казалось бы, Аня давно научилась распознавать обман и манипуляцию, но этот человек видится ей особенным. Напускная таинственность Матвея все глубже затягивает ее в пропасть, выбраться из которой будет очень непросто.



Что же стоит за этой странной связью и будет ли Анна счастлива с этим человеком? Узнайте в 1 сезоне драмы «Жить жизнь» — сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

