Жить жизнь. Сезон 1. Серия 2
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Жить жизнь
1-й сезон
2-я серия
8.92023, Жить жизнь. Сезон 1. Серия 2
Триллер18+
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Жить жизнь (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Психологический триллер с Любовью Аксеновой, Романом Васильевым и Юрием Чурсиным от создателей «Медиатора» и «Содержанок». К 30-ти годам Анна построила карьеру востребованного маркетолога и окружила себя любимыми подругами. Яркую жизнь девушки омрачает внезапная смерть мужа, после которой она долгое время еще не готова вступать в близкие отношения с мужчинами. Однако все меняется, когда Аня знакомится с молодым хирургом — не успевает опомниться, как попадает на крючок искусного манипулятора. После этой встречи девушка оказывается втянута в отношения, полные неопределенности и страха. Не терпится узнать, к чему приведут жестокие игры? Оставайтесь с нами, чтобы смотреть сериал «Жить жизнь» онлайн в хорошем качестве уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Жить жизнь»