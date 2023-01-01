Филатов (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

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Начало истории о гениальном гинекологе, с которым желает развестись жена. Не пропустите 1 сезон сериала «Филатов» — смотреть его можно бесплатно на нашем онлайн-сервисе Wink!



В первом сезоне Андрей Филатов сталкивается со сложными случаями не только в своей медицинской практике, но и в личной жизни — его супруга Алиса сообщает о намерении развестись. Пытаясь забыться, мужчина распыляется на случайных женщин, играя в романтические отношения, но очень скоро осознает, что они не достойны ни внимания, ни заботы. Тепло и любовь, окружавшие его долгие годы рядом с женой, исчезли вместе с ней, а представительницы прекрасного пола видят в нем исключительно трамплин для повышения статуса. Он грезит идеей вернуть жену, а на помощь к нему приходят дети, коллеги и друзья.



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