Филатов. Серия 21
2020, Филатов. Серия 21
Комедия18+

Филатов (сериал, 2020) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Андрей Филатов — один из лучших гинекологов столицы. Обаятельного врача обожают все окружающие его женщины, но вот уже 30 лет он остается верен жене, с которой познакомился еще в студенчестве. Внезапный уход супруги становится для Андрея тяжелым потрясением. Сможет ли он вернуть любимую?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

