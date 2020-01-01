Филатов (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Андрей Филатов — один из лучших гинекологов столицы. Обаятельного врача обожают все окружающие его женщины, но вот уже 30 лет он остается верен жене, с которой познакомился еще в студенчестве. Внезапный уход супруги становится для Андрея тяжелым потрясением. Сможет ли он вернуть любимую?
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актриса
Марта
Кесслер
- Актриса
Алина
Булынко
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Егор
Корешков
- Актриса
Александра
Власова
- Актриса
Яна
Гладких
- Актёр
Пётр
Романов
- Сценарист
Максим
Свешников
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- Сценарист
Михаил
Зубко
- Сценарист
Маруся
Трубникова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ГБХудожник
Герман
Белан
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- АММонтажёр
Александра
Макарьева
- Оператор
Василий
Григолюнас