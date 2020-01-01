Филатов (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Андрей Филатов — один из лучших гинекологов столицы. Обаятельного врача обожают все окружающие его женщины, но вот уже 30 лет он остается верен жене, с которой познакомился еще в студенчестве. Внезапный уход супруги становится для Андрея тяжелым потрясением. Сможет ли он вернуть любимую?



