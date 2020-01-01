Филатов. Серия 18
Wink
Сериалы
Филатов
1-й сезон
18-я серия
8.92020, Филатов. Серия 18
Комедия18+

Филатов (сериал, 2020) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Андрей Филатов — один из лучших гинекологов столицы. Обаятельного врача обожают все окружающие его женщины, но вот уже 30 лет он остается верен жене, с которой познакомился еще в студенчестве. Внезапный уход супруги становится для Андрея тяжелым потрясением. Сможет ли он вернуть любимую?

Сериал Филатов 1 сезон 18 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Филатов»