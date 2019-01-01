Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
4-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Драмы18+

Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Служанок приглашают в дом миссис Патнем на прием по случаю крещения малышки Анжелы. Командор Фред беспокоится за Серену. Он хочет все исправить и обращается за помощью к Джун. Она намекает бывшей хозяйке, что при желании можно получить больше свободы в браке. Эмили встречается с сыном…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»