Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Служанок приглашают в дом миссис Патнем на прием по случаю крещения малышки Анжелы. Командор Фред беспокоится за Серену. Он хочет все исправить и обращается за помощью к Джун. Она намекает бывшей хозяйке, что при желании можно получить больше свободы в браке. Эмили встречается с сыном…



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