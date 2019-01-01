Рассказ служанки. Сезон 3. Серия 10
Wink
Сериалы
Рассказ служанки
3-й сезон
10-я серия
9.02019, The Handmaid's Tale
Фантастика, Драмы18+

Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

За время отсутствия Джун в доме командора произошли перемены. Состояние Элеонор заметно ухудшилось, но достать необходимые лекарства не представляется возможным. Мысли Джун заняты идеей вывезти всех детей из Галаада.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рассказ служанки»