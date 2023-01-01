Рассказ служанки (сериал, 2019) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

История тоталитарного государства Галаад, превратившего женщин в прислугу, и сопротивления его жителей властям продолжается. Бывшая служанка Джун сумела спасти маленькую Николь, но сама осталась в Галааде, чтобы найти свою похищенную дочь Ханну и помочь повстанческому движению. Смотрите 3 сезон «Рассказа служанки» онлайн на Wink, чтобы увидеть, как бесправная жертва превращается в главную угрозу бесчеловечному режиму. В начале третьего сезона Джун обращается к командору Лоуренсу за помощью – она хочет увидеть Ханну, с которой ее когда-то разлучили власти. Ей дают понять, что попытки воссоединиться с дочерью приведут к казни девочки, и назначают служанкой Лоуренса. Тем временем Серена пытается покончить с собой, спалив собственный дом. Сможет ли Джун и ее товарищи по сопротивлению повлиять на ситуацию в стране, вы узнаете из 3 сезона, который можно найти в хорошем качестве в сервисе Wink.



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